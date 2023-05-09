تقدم الاتصالات الرئاسية بين المعارضين… والتيار؟

كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم للشرق الأوسط، أن “هناك تواصلاً بين أطراف المعارضة كافة من جهة، وبين المعارضة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى”، مؤكداً أن “هناك مجالات للالتقاء وتضييق مسافة التباعد حول الملف”.
واعتبر كرم أن “نتيجة اللقاء والتفاوض بين المعارضة والتيار، باتت الأمور أكثر وضوحاً، ولم تعد هناك ضبابية بشأن مرشح يمكن ترشيحه بشكل مشترك”.
وتابع كرم: “لكن هذه الاتصالات لم تصل بعد إلى مستوى الاتفاق على مرشح واحد، أو وجود مرشح مشترك بين الجميع، غير أن المقاربات تقترب أكثر من إمكانية الاتفاق على مرشح واحد، بالاتفاق مع التيار الوطني الحر”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا