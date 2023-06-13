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تقرير ثان للطبيب الشرعي عاصم حيدر في جريمة عبيه
محلي
|
الثلاثاء 13 حزيران 2023
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صدر تقرير ثات للطبيب الشرعي عاصم حيدر حول جريمة عبيه التي وقعت منذ أيام، وجاء فيه ما يلي:

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