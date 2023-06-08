تكريم تقلا شمعون في ” مهرجان الفيلم اللبناني ” في كندا

افتتحت الدورة السابعة من “مهرجان الفيلم اللبناني في كندا” بتكريم الممثلة تقلا شمعون في جامعة كونكورديا في مونتريال، حيث حازت تقلا على جائزة فخرية من المهرجان وجائزة تقديرية من الحكومة الكندية لمساهمتها الكبيرة في صناعة الدراما اللبنانية.
كما تم تكريم المخرج والمنتج السينمائي اللبناني طوني فرج الله في المهرجان، الذي يمتد من ٣ حزيران (يونيو) الجاري الى ١٣ منه في كل من مونتريال واوتاوا.
حضر الحفل أكثر من 350 ضيفاً، من بينهم أعضاء في البرلمان، قناصل، مندوبون متميزون، مستشارون في مجالس المدينة، ووسائل إعلام. كما تضمن الحفل عرض فيلم “قدر” للمخرجة إيمان بن حسين. تلاه جلسة نقاش مع تقلا شمعون أدارها سام لحود، الشريك المؤسس ومدير البرامج في المهرجان.
وتحدث في حفل الافتتاح كل من: عريفة الاحتفال باتريسيا شمعون، مديرة المهرجان هايلوف حدشيتي، نائب رئيس جامعة كونكورديا وليم شعيب، مؤسس ورئيس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود، والمكرمة الممثلة تقلا شمعون.
الى ذلك، تم استقبال الممثلة تقلا شمعون وفريق عمل المهرجان في قنصلية لبنان في مونتريال، حيث تم الاجتماع مع القنصل. كما وتم تكريم الممثلة تقلا شمعون في جامعة كونكورديا من قبل ادارة الجامعة
تم تنظيم المهرجان من قبل: مجتمع بيروت السينمائي و NEW DIMENSION OF THE UNIVERSE، بالشراكة مع UTG DIGITAL MEDIA.
اما موضوع مهرجان هذا العام فهو “معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس”، جوهرة تقع في شمال لبنان. تم تصميم هذا الهيكل الكبير من قبل مهندس معماري برازيلي في الستينيات، وكان مشروعاً مهماً لتحديث لبنان ويقف كمثال رائع للهندسة المعمارية الحديثة في الشرق الأوسط العربي.
المصدر: موقع شاسات
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