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تلبية لدعوة البابا.. صلاة على نية السلام في دير عنايا
متفرقات
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الثلاثاء 24 تشرين الأول 2023
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أشارت أمانة السر العامّة للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة في بيان، الى ان “تلبية لدعوة البابا فرنسيس الى عيش يوم صوم وصلاة وتوبة، يوم الجمعة 27 تشرين الاول 2023، على نية السلام في العالم، وتزامنًا مع الصلاة التي يحتفل بها قداسته في ذلك اليوم، في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، من السابعة مساءً بتوقيت بيروت، وحتّى الثامنة مساءً، يرأس السفير البابوي المطران باولو بورجيا الصلاة في كنيسة مار شربل – عنايا، في اليوم عينه، من السابعة مساءً، وحتّى الثامنة مساءً.

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