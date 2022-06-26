تمارين تدريبية للجيش وتفجير ذخائر في عدة مناطق

صدرت عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيانات الآتية:
“ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 27/ 6/ 2022 ولغاية 8/ 7/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب – غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة.
كذلك بتاريخ 27/ 6/ 2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي عرب اللويزة وميس الجبل – الجنوب.
وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 15 / 6 / 2022 ولغاية 30 / 6 / 2022، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25.19.18.13 و30 /6 /2022 ، 6 و 7 /7 /2022 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقتي العاقورة ووطى الجوز، تتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية، بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة”.
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