تنبيه من الدفاع المدني من خطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:
“بمناسبة حلول عيد مار الياس تنبّه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية لما تتسبّب به من مخاطر محتمة تؤدي الى اصابات بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات، وبخاصة وان مؤشر خطر حرائق الغابات ينذر بارتفاع معدل خطورة اندلاع الحرائق في العديد من المناطق اللبنانية.
كما تطلب من المواطنين الكرام عند مشاهدة حريق – أياً كان حجمه – الاتصال فوراً بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عن موقعه”.
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