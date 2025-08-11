تنورين تطلق النسخة الأولى من “مهرجان تنورين للنبيذ” بحضور رسمي وشعبي واسع

شهدت ساحة دير مار أنطونيوس – حوب مساء السبت انطلاق النسخة الأولى من “Tannourine wine festival”، الذي نظمته بلدية تنورين وwine rally paper، برعاية وزارة الزراعة والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ الأستاذ والإتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وبحضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وممثلة وزير الإعلام بول مرقص السيدة ريتا الرومي مديرة الإذاعة اللبنانية، والنائبين غياث يزبك وجبران باسيل، والوزير السابق بطرس حرب، ورئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، والمحافظ دياب يونس، والقاضي سامر يونس، ورئيس بلدية تنورين السابق سامي يوسف، ورئيس دير حوب الأب بول القدوم، والرئيس السابق يوحنا متى، ورهبان الدير، وأعضاء المجلس البلدي في تنورين، والمحاميان نمير يونس ومجد حرب، الصحافي جوستان إسحاق، منظم فعالية Wine Rally Paper، وحشد كبير من أبناء المنطقة والقرى المجاورة.
افتتحت الحفل الصحافيّة آية يونس، رئيسة لجنة المهرجانات وعضو المجلس البلدي في كلمة ترحيبيّة مستعرضة الأهمية التاريخية لدير مار أنطونيوس – حوب كأحد أبرز المعالم الروحية والتراثية في المنطقة.
وألقى رئيس بلدية تنورين المحامي ياسر نعمة كلمة اعتبر فيها أن تنورين بموقعها الفريد وجمال طبيعتها تمثل قلب التراث اللبناني النابض، معبراً عن أمله بأن يكون هذا المهرجان مناسبة للفرح والاحتفال لجميع الحضور وأن يترك أثراً إيجابياً يعزز من مكانة تنورين على خارطة السياحة الثقافية والزراعية في لبنان.
كما تحدث الصحافي جوستان إسحاق عن Wine Rally Paper، وقال: “انطلقنا من تنورين، لنجوب عددًا من المناطق والبلدات اللبنانية، لنمنح المشاركين فرصة لاكتشاف تنوّع الطبيعة والثقافة اللبنانية من خلال التوقف عند معالم مميزة ولقاء المنتجين المحليين”. كما نوّه إسحاق بجمال تنورين وغناها الطبيعي والتاريخي، معتبرًا إياها نقطة انطلاق مثالية تجمع بين سحر الجبل وروح الضيافة اللبنانية.
بدوره، شدد المهندس لويس لحود في كلمته على أهمية دعم صناعة النبيذ اللبناني وفتح أسواق جديدة له، لافتًا إلى أن المهرجانات المحلية تسهم في تعزيز الإنتاج وتطوير القطاع الزراعي. ودعا لحود جميع المؤسسات السياحية في لبنان، من فنادق ومطاعم ومنتجعات، إلى إدراج النبيذ اللبناني في قوائمها والترويج له كجزء من التجربة السياحية المتكاملة. كما توجه إلى المغتربين اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم، داعيًا إياهم لزيارة لبنان واكتشاف مناطقه السياحية ومهرجاناته، والمساهمة في دعم اقتصاده من خلال تذوق وشراء منتجاته الزراعية وعلى رأسها النبيذ كما توجّه بالشكر إلى الرهبنة المارونية على استضافتها لهذا الحدث في هذه الأرض المباركة في دير مار أنطونيوس – حوب، التي تحمل إرثًا روحيًا وتاريخيًا عريقًا يضاف إلى قيمة المهرجان.
وتخللت الأمسية عروض موسيقية وفنية وأجنحة عرضت أنواعًا متنوعة من النبيذ والمأكولات، وسط أجواء احتفالية امتدت حتى ساعات الليل، لتختتم نسخة أولى ناجحة من هذا الحدث السياحي والزراعي المميز.
