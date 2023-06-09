توتر على الحدود اللبنانية – الإسرائلية… والجيش يستنفر

جددت قوات الإحتلال إطلاق القنابل الدخانية باتجاه أهالي كفرشوبا الذين تجاوزوا الشريط الشائك الذي زرعه الإحتلال في اليومين الأخيرين. وفد أصيب مواطن بالقنابل المسيلة للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال على أهالي كفرشوبا، الذين ردوا برشق جنود الإحتلال وآلياته بالحجارة، بعدما استقدم العدو دبابة ميركافا خلال المواجهات.
وينفذ الجيش اللبناني في هذه الأثناء، إنتشارا واسعا بمحاذاة خط الإنسحاب في تلال كفرشوبا، بالتنسيق مع قوات “اليونيفيل”، وسط استنفار متبادل بين الجيش اللبناني وجيش العدو، على بعد أمتار معدودة في نقطة كفرشوبا، إذ اتخذ جنود الجيش اللبناني أوضاعا قتالية، ووجهوا أسلحتهم نحو قوات الإحتلال، التي شهرت أسلحتها أيضا باتجاه جنود الجيش اللبناني, واللافت كان تمركز أحد الجنود اللبنانيين قبالة الدبابة الإسرائيلية، وهو يحمل قذيفة صاروخية ( RPG).
صوّبها نحو “الميركافا” المعادية على بعد أمتار قليلة منها، دون أن يهتز له جفن، في موقف بطولي مشرف.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا