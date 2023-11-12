توزيع ٥٠ طنا من المستلزمات الطبية على ٢٠ مستشفى بهدف رفع الجهوزية

إستكملت وزارة الصحة العامة، بعد الجولة الاخيرة التي قام بها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض على محافظتي الجنوب والنبطية، تعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة، خصوصا” في المناطق الاكثر خطرا”، حيث قامت الدوائر المعنية في الوزارة بتوزيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية (حوالي ٥٠ طن) الخاصة بالإصابات (Trauma Medical Supplies) المخصصة لمعالجة جرحى الحرب من المستودعات الخاصة بوزارة الصحة العامة على ٢٠ مستشفى حكوميا وخاصا موزعين على ستة محافظات :
١- محافظة الجنوب
٢- محافظة النبطية
٣- محافظة بعلبك الهرمل
٤- محافظة البقاع
٥- محافظة بيروت
٦- محافظة جبل لبنان
وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة العامة أن “توزيع هذه الكمية الكبيرة من المستلزمات الطبية، يندرج ضمن إطار الخطة التي بدأت غرفة عمليات الطوارىء الصحية (PHEOC) في الوزارة بتنفيذها منذ اليوم الاول للاحداث، وذلك لرفع جهوزية القطاع الصحي الرسمي والخاص في مواجهة التحديات والمخاطر جراء تزايد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية .
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