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توضيح لقيادة الجيش عن هبوط طائرات اجنبية: حركة روتينية لنقل المساعدات العسكرية
محلي
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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “ تناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي  معلومات عن هبوط طائرات عسكرية أجنبية في أحد المطارات التابعة للجيش اللبناني، يهم قيادة الجيش ان توضح ان جزءا من حركة الطيران في المطار هو حركة روتينية لنقل المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني، ويضاف إلى ذلك نقل كل التدريبات النهارية والليلية الخاصة بالقوات الجوية في الجيش إلى حامات.

وتدعو القيادة إلى العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية”.

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