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توضيح لمولوي حول “منع إقامة مهرجان حزبي” في الحمرا
محلي
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الأحد 24 أيلول 2023
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علّق المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، حول ما يثار عن منع إقامة مهرجان في ذكرى عملية الويمبي في شارع الحمرا.

واوضح المكتب الإعلامي في بيان، أنّ “مولوي طلب إلى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بعدم الموافقة جاء بعدما تبين أن الجناحين المنقسمين في الحزب السوري القومي الإجتماعي قد تقدما بطلبين لإقامة مهرجانين في ذكرى عملية الويمبي في نفس التاريخ وبمكانين ملاصقين. بما أن حالة الإنقسام داخل الحزب المذكور لا تزال سائدة، ونظرًا لما يمكن أن تسببه إقامة المهرجانين من إشكالات أمنية قد تؤدي إلى حصول أعمال شغب أو إطلاق نار بين مؤيدي الجناحين”.

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