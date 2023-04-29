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توضيح لوزير العدل.. ماذا في التفاصيل؟
محلي
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السبت 29 نيسان 2023
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توضيحا لما جاء في بعض المواقع الاعلامية عن الاجتماع الذي عقد نهار الخميس الفائت في مكتب وزير العدل هنري الخوري مع وزير المالية يوسف خليل
يهم الوزير خوري التأكيد بان الاجتماع لم يدم اكثر من نصف ساعة وليس ٣ ساعات كما ذكرت بعض المواقع الاعلامية وان المواضيع التي تم بحثها تتعلق بمسائل مالية لها علاقة بوزارة العدل ولا علاقة لها مطلقًا بأعمال الوفد الاوروبي أو بالتحقيقات التي يجريها .
وعليه يتمنى الوزير الخوري من كافة الوسائل الاعلامية التوقف عن الاستفاضة في التحليل وتضخيم الاخبار .

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