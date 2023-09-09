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توضيح من المكتب الاعلامي للنائب جبران باسيل حول مقطع الفيديو المجتزأ
محلي
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السبت 09 أيلول 2023
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل البيان التالي:

يتم تداول مقطع مجتزأ من خطاب القاه رئيس التيار خلال عشاء هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر وتفسيره في غير السياق المعني .

اهل البترون يرددون هذه العبارة على سبيل التودد لمار اسطفان شفيع المدينة، وهو قول سائد بين البترونيين لدرجة ان المطران المرحوم فرنسيس البيسري كان يقوله مازحاً في الكنيسة في عيد مار اسطفان.

إن الذات الألهية هي فوق كل اعتبار ونحن ابناء الكنيسة نعلم تمامًا ان ليس من احدٍ اكبر من الله.

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