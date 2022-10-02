توضيح من قوى الأمن بشأن “عملية خطف ولد في تعلبايا”￼

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بيان جاء فيه: “يتم التداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية خطف لولد عن الطريق العام بتاريخ 2022/10/1 في منطقة تعلبايا البقاعية.
بعد المتابعة تبيّن أن الحادثة ليست أمنية بل لها خلفيات عائلية وأنّ والد الفتى الذي يبلغ من العمر 12 سنة هو الذي أخذه من طليقته. التحقيق جار بإشراف القضاء.
لذلك نرجو عدم نشر هكذا أخبار التي تثير القلق في صفوف المواطنين قبل التأكد من صحتها، كما يرجى ممن وصله هذا الخبر اعادة ارسال التوضيح الى مصدره توخياً للحقيقة”.
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