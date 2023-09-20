توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. “زلزال أقوى قادم”!

يتواصل التفاعل مع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بعد سلسلة التوقعات التي دأب على إطلاقها بين الحين والآخر، وآخرها الهزة الأرضية التي وقعت في مصر اليوم الأربعاء.
ويستمر هوغريبتس في تشكيل حالة جدل كبيرة عبر توقعاته المرعبة على منصة “إكس”.
وشارك العالم الهولندي منشوراً جديداً على منصة “X”، مرفقاً بخريطة كتب عليها: “كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم”.
وأضاف: “لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة، وربما لن يكون الأمر سيئاً للغاية”.
وفي وقت سابق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر.
وأوضح أن الهزة وقعت في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً، وشعر بها سكان أغلب المحافظات، مشيرا إلى أنها وقعت على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مطروح شمال غرب البلاد وعلى عمق 13 كيلومترا.
وتسبّبت تحذيرات هوغربيتس المتكررة بحالة من الهلع والذهول في أنحاء العالم خصوصا بعدما تنبأ أكثر من مرة بوقوع هزات وزلازل قبل حدوثها بالفعل خلال الأسابيع الماضية.
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