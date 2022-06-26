توقف خدمات أوجيرو في البترون وطرابلس وعدد من المناطق المجاورة

أعلنت أوجيرو عبر حسابها الرسمي على تويتر ان عطل طرأ على كابل الألياف بين سنترالات البترون وطرابلس-الميناء أدى الى توقف خدماتها في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وأضافت أوجيرو ان فرقها تعمل على اصلاح العطل بالسرعة ممكنة.
أعلنت أوجيرو عبر حسابها الرسمي على تويتر ان عطل طرأ على كابل الألياف بين سنترالات البترون وطرابلس-الميناء أدى الى توقف خدماتها في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وأضافت أوجيرو ان فرقها تعمل على اصلاح العطل بالسرعة ممكنة.
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