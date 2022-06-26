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توقف خدمات أوجيرو في البترون وطرابلس وعدد من المناطق المجاورة
محلي
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الأحد 26 حزيران 2022
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أعلنت أوجيرو عبر حسابها الرسمي على تويتر ان عطل طرأ على كابل الألياف بين سنترالات البترون وطرابلس-الميناء أدى الى توقف خدماتها في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وأضافت أوجيرو ان فرقها تعمل على اصلاح العطل بالسرعة ممكنة.

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