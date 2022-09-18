صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات البيان الآتي:
“نظرًا لنفاد بعض المستلزمات الأساسية للعمل لاسيما رخص السير ولوحات التسجيل الآمنة،
تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن توقف كافة معاملات تسجيل السيارات لهذا الأسبوع وتعتذر عن استقبال المواطنين والمعقبين لدى دائرة التسجيل في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات.
على أن تفتح الهيئة أبوابها نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لكافة معاملات السوق ونهار الخميس لإجراء كافة أنواع الكشف الميكانيكي على الآليات.
وتجري امتحانات السوق نهاري الأربعاء والخميس كالمعتاد، على ان يتم إصدار بيان حول طبيعة العمل للأسابيع المقبلة في حينه.”
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا