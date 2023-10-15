توقف مراكز الأمن العام في هذه المناطق عن استقبال معاملات المواطنين

توقفت مراكز الأمن العام في المناطق التالية: بنت جبيل- تبنين – مرجعيون- الطيبة- حاصبيا وشبعا عن استقبال معاملات المواطنين والمقيمين، على أن تُقدّم المعاملات في دائرة النبطية حتى إشعار آخر، حيث تبقى هذه المراكز لإستلام المعاملات المنجزة فقط.
توقفت مراكز الأمن العام في المناطق التالية: بنت جبيل- تبنين – مرجعيون- الطيبة- حاصبيا وشبعا عن استقبال معاملات المواطنين والمقيمين، على أن تُقدّم المعاملات في دائرة النبطية حتى إشعار آخر، حيث تبقى هذه المراكز لإستلام المعاملات المنجزة فقط.
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