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توقف مراكز الأمن العام في هذه المناطق عن استقبال معاملات المواطنين
محلي
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الأحد 15 تشرين الأول 2023
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توقفت مراكز الأمن العام في المناطق التالية: بنت جبيل- تبنين – مرجعيون- الطيبة- حاصبيا وشبعا عن استقبال معاملات المواطنين والمقيمين، على أن تُقدّم المعاملات في دائرة النبطية حتى إشعار آخر، حيث تبقى هذه المراكز لإستلام المعاملات المنجزة فقط.

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