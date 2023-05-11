توقيع إتفاقية تعاون بين جامعة البلمند و”مستشفى ومركز بلڨو الطبي” لتعزيز الرعاية الصحية والتدريب السريري

وقعت جامعة البلمند إتفاقية تعاون مع مستشفى ومركز “بلڨو” الطبي في حرم المستشفى في المنصورية، بحضور رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق وعميد كلية الطب في الجامعة الدكتور سامي عازار، الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى ومركز “بلڨو” الطبي نايف معلوف والمدير الطبي للمستشفى نائب الرئيس للشؤون الطبية الدكتور غسان معلوف، بالإضافة إلى وفد من عمداء كليات جامعة البلمند والأطباء في كلية الطب، وعدد من الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى.
وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز الرعاية الصحية والتدريب السريري من خلال تطوير البرامج الطبية للتدريب الجامعي وإعداد طلاب كلية الطب لممارسة المهنة، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية والصحية في لبنان.
وأشار نايف معلوف إلى “سعي المستشفى الدائم للمحافظة على نوعية خدماتها الطبية، وقال: “نسعى دوما في مستشفى ومركز بلڨو الطبي إلى تطوير خدماتنا الطبية ومواكبة المستجدات الطبية، ونؤمن بأن توفير فرص التدريب السريري أمام العنصر الطبي الشبابي هو أمر مُساهم في تحقيق هذه الغاية”.
بدوره، قال غسان معلوف: “إننا ومن خلال هذه الإتفاقية مع جامعة البلمند، سنبذل كافة جهودنا لتهيئة وإعداد طاقم طبي مميز يعمل جاهدا على تلبية إحتياجات المجتمع. كما سنعمل جاهدين لتوفير فرص البحوث العلمية وتدعيم الأسس الأكاديمية ما يساهم في رفع مستوى الخدمات السريرية في لبنان”.
وأكد الوراق “أهمية التعاون مع مستشفى ومركز بلڨو الطبي”، وقال: “تتميز كلية الطب في جامعة البلمند بالكفاءة والجدارة إذ تعمل الجامعة بشكل متواصل لتأمين أفضل الفرص الأكاديمية والتدريبية أمام طلابنا. وإن توقيع هذه الإتفاقية مع مستشفى ومركز بلڨو الطبي، الذي يحتلّ مكانة مميّزة في الخدمة الطبية، هو خير دليل على هذا الإلتزام”.
أما عازار فعبر عن سعادته بالتعاون مع مستشفى ومركز “بلڨو” الطبي، وقال: “إن هذا التعاون هو فرصة إستثنائية لطلاب كلية الطب لاكتساب خبرة علمية قيمة في هذا المركز الطبي الحديث، إذ يتيح لهم هذا التدريب فرص الإستفادة من خبرات أمهر وأبرع الأطباء في البلاد، كما ويوسع آفاق معرفتهم عبر معاينة مختلف الحالات الطبية”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا