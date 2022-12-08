توقيع ميقاتي بدلاً من رئيس الجمهورية.. هل سيمر؟ (الديار)

أشارت مصادر سياسية لـ”الديار”، الى ان جلسات الانتخاب الرئاسية، في حال استمرت، ستكون حلبة المواجهة الرئيسية حاليًا، والتي ستظهر مدى التزام في العلاقات بين الاطراف السياسية المختلفة، بقدر ما قد تؤشر الى تقارب اطراف اخرى، حيث ينتظر ان يحصل المرشح زياد بارود على عدد اكبر من الاصوات، دون ان يعني ذلك حصوله على كل اصوات تكتل لبنان القوي، غامزة من قناة النصاب للجلسة الثانية الذي سيكون بدوره احد الاسلحة التي ستستخدم ما دام الفريق الآخر مصراً على تغطية “الانقلاب” الذي في آخر فصوله التعميم الصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الوزارات والادارات الرسمية، القاضي بالسير بالقرارات والمراسيم التي تحمل توقيع رئيس الحكومة والوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية، وهو ما لن يمر.
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