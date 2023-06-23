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توقيف أحد المطلوبين في ضهر البيدر “بحقّه حكم بالمؤبّد”!
محلي
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الجمعة 23 حزيران 2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من انتشار الجرائم، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.

بتاريخ 19-6-2023 وفي محلة ضهر البيدر، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة- البقاع في وحدة الشرطة القضائيّة من توقيف المدعو: ع. ه. (مواليد عام 1969، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /5/ ملاحقات قضائية بجرائم تجارة مخدّرات، نقل وأسلحة وذخائر حربية، إطلاق نار والاستيلاء على سيّارة، وبحقّه حكم مؤبد. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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