توقيف المعتدي على الأطفال في أرض زراعية… وتسليمه إلى مخفر جب جنين￼

أشارت قوى الامن الداخلي، الى أنه وبعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شخصا يعتدي على الاطفال بالضرب في ارض زراعية، وبعد المتابعة، أوقفت شعبة المعلومات الشخص المعتدي وهو ع.ع، سوري الجنسية، والذي يقوم بتشغيل الاطفال من التابعية السورية في الزراعة وتعنيفهم.
وتم تسليم الموقوف الى مخفر جب جنين، حيث أوقف رهن التحقيق.
وكان قد انتشر اليوم مقطع فيديو، أظهر رجلاً معروفاً بالـ”شاويش” وهو يعنّف الأطفال في بلدة غزّة البقاعيّة، باعتباره مشرفاً على العمل في أحد الحقول الزراعية.
وفي مشاهد لا تمّت لا إلى الإنسانية ولا إلى الطفولة بأيّ صلة، يقوم الـ”شاويش” بضرب صغارٍ وجلدهم.
وتقدّمت جمعية حماية منذ اطلاعها في الصباح الباكر، على فيديو التعنيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع التي تحرّكت بدورها، كما وضعت قاضية الأحداث في البقاع بأجواء القضية، على أن تتقدّم الجمعية بطلب حماية للأطفال. ولم يُحدّد بعد موقف أهالي الأطفال لجهة الادعاء على الشاويش أو عدمه.
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