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توقيف مروجي مخدرات في صحراء الشويفات
محلي
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الثلاثاء 19 تموز 2022
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
“بتاريخ 19/7/2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات، كلا من المواطنين (م.د) و(ا.ز) والسوري (ا.ن) لإقدامهم على ترويج المخدرات وتعاطيها وسرقة دراجات نارية، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات: 843 ظرفا و80 طبة من مادة الكوكايين، و17 ظرفا من حشيشة الكيف و3 أكياس و20 ظرفامن مادة الماريجوانا ومبلغ مالي بقيمة 42،264،000 ل.ل، و3 دراجات نارية.
سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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