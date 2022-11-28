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توقيف مروّج “كبتاغون” في جونية
محلي
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الإثنين 28 تشرين الثاني 2022
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أوقفت دوريّة من أمن الدّولة – مكتب كسروان، في محلة جونية، ‏اللبنانيّ (م . ح)، وضبطت في حوزته كميّةً كبيرةً من حبوب الكبتاغون (4000 حبّة)، مغلّفة ‏ومعدّة للترويج، بالإضافة إلى مسدّسٍ حربيّ.

وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه ‏بعد أخذ إشارة القضاء.

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