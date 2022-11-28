توقيف مروّج “كبتاغون” في جونية

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة – مكتب كسروان، في محلة جونية، اللبنانيّ (م . ح)، وضبطت في حوزته كميّةً كبيرةً من حبوب الكبتاغون (4000 حبّة)، مغلّفة ومعدّة للترويج، بالإضافة إلى مسدّسٍ حربيّ.
وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه بعد أخذ إشارة القضاء.
أوقفت دوريّة من أمن الدّولة – مكتب كسروان، في محلة جونية، اللبنانيّ (م . ح)، وضبطت في حوزته كميّةً كبيرةً من حبوب الكبتاغون (4000 حبّة)، مغلّفة ومعدّة للترويج، بالإضافة إلى مسدّسٍ حربيّ.
وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه بعد أخذ إشارة القضاء.
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