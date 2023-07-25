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توقيف مسرِبة الفيديوهات ومساعدة التنظيف في حضانة “gardereve”
محلي
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الثلاثاء 25 تموز 2023
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أصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي مذكّرة وجاهية بتوقيف مساعدة التنظيف في حضانة “غاردريف”بجرم الامتناع عن إغاثة الأطفال في #الحضانة.

وكانت المساعدة جومانا بو سعيد استُدعيت أمام القاضية يحفوفي بصفة شاهدة وقررت المحققة توقيفها.

وأشارت المعطيات إلى أنّ المساعدة كانت على علم مسبق بما يجري من تعدّيات على الأطفال من دون تبليغ السلطات المختصة، ولاسيما بعدما تبيّن أنّ الأشرطة المصوَّرة، التي كشفت واقعة #تعنيف الأطفال، تعود الى حوالى ثلاثة أشهر، فضلاً عن وجود تسجيلات صوتية.

وعلى إثر الانتهاء من سماع إفادتها، قرّرت القاضية يحفوفي توقيفها ليرتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى ثلاثة.

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