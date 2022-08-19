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توقيف مطلوبين في بلدة أفقا￼
محلي
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الجمعة 19 آب 2022
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أشارت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان الى ان “بتاريخ 18/ 8/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة أفقا- جبيل المواطن (ي.ز.) والاشقاء (ع.ز.) و(ح.ز.) و(ز.ز.) المطلوبين بموجب مذكرات توقيف قضائية لارتكابهم جرائم: التعدي على دورية أمنية وإطلاق النار تجاه عناصرها، وتأليف عصابة تقوم بفرض الخوات في المنطقة المذكورة، وافتعال الإشكالات، واعتراض سيّاح وإهانتهم، وقطع الأشجار، والتعدي على الأملاك العامة وعلى مؤسسة مياه جبل لبنان. 

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. 

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