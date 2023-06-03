توقيف مطلوب بجرائم محاولة قتل وسرقة وتجارة أسلحة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة– الشمال في وحدة الشرطة القضائيّة لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوّة من هذا المكتب، بتاريخ 27-05-2023 من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة عين الذهب ويُدعى: أ. ع. (مواليد عام 1987، لبناني الجنسيّة) المطلوب بجرائم محاولة قتل وسرقة ومعاملة عناصر عسكريّة بالشدّة، وتجارة أسلحة، وضرب وإيذاء.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.
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