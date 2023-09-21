توقيف مطلوب بجرم سرقة بعدما حاول اجتياز حاجز ضهر البيدر

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن “قرابة السّاعة 18،30 من تاريخ 16-09-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخصٍ متّجهاً نحو بيروت على متن سيارة نوع “نيسان تيدا” لون أحمر.
واضافت في بلاغ “عندما طلب منه العناصر التّوقّف إلى يمين الطريق (قسم التفتيش)، قام بالفرار، فعملت العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمام السّيارة بهدف إيقافها، ما أدّى إلى حدوث ثقوب في إطاراتها، لكنّ المشتبه فيه أكمل طريقه، محاولاً الهروب. جرت مطاردته إلى أن تمّ توقيفه وضبط السّيّارة، وتبيّن أنّه يُدعى: م. ح. (من مواليد عام 1997، سوري)، يوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة, وأودع والسّيّارة مخفر ضهر البيدر لاستكمال التحقيق، بإشراف القضاء المختص.
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