توقيف مطلوب بجرم سرقة في سهل قصرنبا

صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامـّةالبلاغ التّالي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف شخص مطلوب للقضاء، بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، وذلك في سهل بلدة قصرنبا، ويُدعى خ . ح. (من مواليد عام ١٩97، سوري)، وقد تبيّن أنّ إقامته غير شرعية.
سُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
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