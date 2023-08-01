توقيف مطلوب خطير بجرائم مختلفة في رب الثلاثين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية في حقهم.
ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، نفذت قوة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي خطة محكمة بغية توقيف أحد المطلوبين للقضاء وهو خطير وشديد الحذر في تنقلاته، فأطبقت عليه في بلدة رب الثلاثين – مرجعيون وتمكنت من توقيفه، ويدعى: ع. ه. (مواليد عام 1996، لبناني) يوجد في حقه مذكرات توقيف بجرائم تأليف عصابة، تهديد بالقتل، سرقة سيارات ومنازل وتجارة أسلحة.
سلم إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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