توقيف ٧ أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس المواطنَين (م.ش.) و(ع.ع.) والسوري (م.ع.) لتورطهم في إشكال وإطلاقهم النار.
كما أوقفت دوريات من مديرية المخابرات، بتاريخ 23/8/٢٠٢٣، ٤ أشخاص وفقًا لما يلي:
– المواطن (ع.أ.) في منطقة سوق بعلبك لارتكابه جرائم الخطف، وإطلاق النار على دورية للجيش، والسلب، والإتجار بالمخدرات وتعاطيها.
– المواطن (م.ع.) في منطقة حارة حريك – الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرائم السلب والسرقة، وطعن أحد الأشخاص، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات، وافتعال إشكالات.
– السوري (م.أ.) في منطقة صبرا – الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرائم السلب، وتعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، وقد ضُبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.
– السوري (م.أ.) في منطقة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية لارتكابه جريمتَي تعاطي المخدرات وافتعال إشكالات.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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