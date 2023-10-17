توقيف 3 أشخاص قاموا بإطلاق النار وترويع المواطنين في طرابلس

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي:
نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجريمة بمختلف أنواعها والتفلّت الأمني.
بتواريخ 10و11و12/10/2023، نفّذت قطعات سرية طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي مداهمات عدة في محلة الميناء، التل، وباب الرمل، أسفرت عن توقيف /3/ أشخاص قاموا بأوقات سابقة بإطلاق النار وترويع المواطنين نتيجة خلافات شخصية، التي أدّت إلى إصابات جسدية وأضرار مادية، وتم ضبط أسلحتهم.
أودع الموقوفون القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارته.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا