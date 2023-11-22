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توقيف 6 سوريين كانوا يقومون بسرقة محاصيل الزيتون من بساتين بلدة القليعة
محلي
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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
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قامت دورية من امن الدولة- مكتب حاصبيا مرجعيون بمساعدة شباب بلدة القليعة بتوقيف 6 أشخاص سوريين كانوا يقومون بسرقة محاصيل الزيتون من بساتين بلدة القليعة، وبعد التحقيق معهم تبين أنهم عصابة مؤلفة من ذكور واناث مختصة بالسرقة في المنطقة.

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