توقيف 6 سوريين كانوا يقومون بسرقة محاصيل الزيتون من بساتين بلدة القليعة

قامت دورية من امن الدولة- مكتب حاصبيا مرجعيون بمساعدة شباب بلدة القليعة بتوقيف 6 أشخاص سوريين كانوا يقومون بسرقة محاصيل الزيتون من بساتين بلدة القليعة، وبعد التحقيق معهم تبين أنهم عصابة مؤلفة من ذكور واناث مختصة بالسرقة في المنطقة.
قامت دورية من امن الدولة- مكتب حاصبيا مرجعيون بمساعدة شباب بلدة القليعة بتوقيف 6 أشخاص سوريين كانوا يقومون بسرقة محاصيل الزيتون من بساتين بلدة القليعة، وبعد التحقيق معهم تبين أنهم عصابة مؤلفة من ذكور واناث مختصة بالسرقة في المنطقة.
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