“تويتر” يسلط الضوء على تداول المحتوى العنيف

توضح مقاطع الفيديو الاختلافات بين TikTok، المعروف بتقديم محتوى فاتر/غير عنيف، و Twitter، الذي عزز مجموعة من المقاطع الإخبارية الفيروسية وتراجع عن تقديم المحتوى المعتدل بعد استحواذ ماسك على المنصة.
قال المستخدمون إنهم رأوا محتوى عنيفاً عندما قاموا بالتمرير على مقاطع الفيديو بعد أن سلّط الملياردير الأميركي ورجل الأعمال إيلون ماسك الضوء على الميزة يوم الأحد الماضي.
وغرّد مالك Twitter Elon Musk عن ميزة على الموقع تنسخ تلك الموجودة على تطبيق TikTok– وهي مشاهدة الفيديوهات عبر الانتقال السريع من مقطع إلى آخر Swipe up لمزيد من مقاطع الفيديو، وفق NBC.
بينما ظهرت الميزة في الأصل في تشرين الأول/ أكتوبر، قام ماسك بتسليط الضوء عليها لتقديمها لعدد كبير من المستخدمين الجدد.
وأفاد الكثيرون بقلقهم من تدفق مقاطع الفيديو المصورة التي واجهوها أثناء التمرير عبر الخلاصة، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تظهر عنف السلاح ووحشية الشرطة والمشاحنات الجسدية والمعلومات الخاطئة عن اللقاحات.
وتوضح مقاطع الفيديو الاختلافات بين TikTok، المعروف بتقديم محتوى فاتر/غير عنيف، و Twitter، الذي عزز مجموعة من المقاطع الإخبارية الفيروسية وتراجع عن تقديم المحتوى المعتدل بعد استحواذ ماسك على المنصة.
يبدو أن العديد من مقاطع الفيديو المزعجة قد نُشرت في اليومين الماضيين. وشوهدت بعض المنشورات الأصلية في الجداول الزمنية لملايين المستخدمين في غضون أقل من 24 ساعة منذ نشرها.
واختبرت NBC News ميزة التمرير السريع ووجدت مقاطع فيديو مزعجة تصور إساءة معاملة الحيوانات ووحشية السياسة والمزيد، بما في ذلك مقطع يظهر ما يبدو أنه ضابط شرطة يطلق النار على فرد. لكن لم يكن من الممكن التحقق من صحة مقاطع الفيديو هذه بواسطة NBC News.
المصدر: الميادين
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