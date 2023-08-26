تيك توك يحصي الأغنيات الشعبية الأكثر شيوعًا لصيف ٢٠٢٣… الأسماء ستفاجئكم

كشف تطبيق تيك توك عن الأغنيات الشعبيّة الأكثر استماعًا في صيف ٢٠٢٣، محصيًا ترتيبها العام وفق عدد الفيديوهات التي تضمّنت تلك الأغنيات ما ساهم في نجاحها وتوسيع رقعة انتشارها عالميًّا، بعد ان أصبح التطبيق الشهير المنصة الاكثر ترويجًا للأغنيات ومقياس نجاحها وتصدّرها سلّم الأغاني.
وقد لوحظ على قائمة الأغنيات بروز أعمال صدرت في أعوام سابقة، كأغنية Makeba التي طرحت في العام ٢٠١٥ و Barbie Girl التي حققت انتشارًا ولا تزال منذ عقد التسعينيّات.
وفي ما يلي قائمة الأغنيات العشرة الأكثر شيوعًا على تطبيق تيك توك:
1- If We Ever Broke Up – ماي سنيفانز
2- What It Is – دوتشي
3- Girls Like Me Don’t Cry – ثاي
4- Cupid – فيفتي فيفتي
5- LALA – مايك تاورز
6- Makeba – جاين
7- มองนานๆ – فليب
8- Everyday – أريانا جراندي وفيوتشر
9- Barbie Girl – أكوا
10- Endless Summer – ألان واكر وزاك أبيل
وللأسف لاحظنا غياب تام للأغنية العربية التي لم تستطع ان تخرق قائمة العشر أغنيات على تيك توك.
المصدر: بصراحة
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