ثلاثة جرحى بحادث سير في جعيتا

كتب الدفاع المدني عبر حسابه في “إكس”: “نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٥٥ من اليوم جريحين الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية، أصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع في جعيتا – كسروان. فيما تولت جهات أخرى نقل جريح ثالث الى المستشفى”.
كتب الدفاع المدني عبر حسابه في “إكس”: “نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٥٥ من اليوم جريحين الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية، أصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع في جعيتا – كسروان. فيما تولت جهات أخرى نقل جريح ثالث الى المستشفى”.
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