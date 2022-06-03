ثلاثة حكام لبنانيين الى دورة دراسة تحكيمية دولية في الكرة الطائرة بالدوحة

سافر الى العاصمة القطرية الدوحة، الحكام اللبنانيون في الكرة محمد ياسين وجويل القوبا وميريللا سعد للمشاركة بدراسة للحكام الدوليين التي ينظمها الاتحاد القطري للكرة الطائرة بين 4 و 10 الجاري بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبإارة المحاضر الدولي المصري وليد عبد الصمد.
وينال المشاركون لقب حكم مرشح دولي، ثم يتدرجة كل منهم بإحدى البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي او اتحاد غرب اسيا او الاتحاد الآسيوي كي ينالوا الشارة الدولية.
و تمنى رئيس الاتحاد اللبناني وليد القاصوف باسمه وباسم اللجنة الإدارية للاتحاد التوفيق والنجاح للحكام الثلاثة. وشكر لرئيس اتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة علي غانم الكواري لتكفل الاتحاد القطري بنفقات الحكام اللبنانيين.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا