ثلاثة قتلى و4 جرحى من بطرماز ـ الضنية في حادث سير بعد نفق نهر الكلب

الضنية – لقي 3 أشخاص من بلدة بطرماز ـ الضنية حتفهم وأصيب 4 بجروح مختلفة، نتيجة حادث سير وقع بعد اصطدام باص بسيارة رباعية الدفع بمنطقة الضبية، بعد نفق نهر الكلب، على الطريق المؤدية إلى مدينة بيروت، بينما كان الراكبون في الباص متجهين إلى العاصمة للمشاركة في اعتصام تقيمه “الجماعة الإسلامية” هناك دعماً لغزة.
والأشخاص الثلاثة هم: مصطفى حسان، أحمد قرة وعلي الزاخوري، أما المصابون فقد جرى نقلهم إلى مستشفى سيدة لبنان ومستشفى هارون لتلقي العلاج، بعدما كانت نقلت جثث المتوفين إلى مستشفيات هارون والسان جود وأبو جودة للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.
وستتم صلاة الجنازة على الجثامين الثلاثة عقب صلاة العشاء اليوم في مسجد النور بالبلدة.
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