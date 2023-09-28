جائزة أفضل ممثلة آسيوية من نصيب ستيفاني عطالله (فيديو وصور)

استطاعت الممثلة والنجمة اللبنانية الشهيرة ستيفاني عطالله أن تحصد جائزة أفضل ممثلة آسيوية للعام 2023.
جائزة أفضل ممثلة آسيوية من نصيب ستيفاني عطالله
في التفاصيل، فازت الممثلة اللبنانية، ستيفاني عطالله، بجائزة أفضل ممثلة آسيوية عن أدائها في الفيلم القبرصي الذي حمل عنوان “إيمان”، وهو أيضًا اسم الشخصية التي جسدتها إلى جانب الممثلة ريتا حايك.
ووثقت “عطالله” لحظات فوزها عبر حسابها في إنستغرام، إذ ظهرت متفاجئة عند الإعلان عن اسمها وصعودها إلى المسرح لتسلم الجائزة.
كما نشرت عددًا من الصور التقطتها على السجادة الحمراء وظهرت خلالها وهي تحمل “التروفي” سعيدة بالإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وكان آخرها نجاحها في مسلسل “كريستال”.
وعلّقت على صورها قائلة ما معناه “ممتنة للغاية”، علامة فارقة في مسيرتي.. الفائزة بجائزة “أفضل ممثلة آسيوية” عن أدائي في فيلم إيمان في حفل توزيع جوائز septimiusa في أمستردام”.
وأطلت الممثلة الشابة في حفل توزيع الجوائز بفستان من Kristina Fidelskaya باللون الأسود مع مجموهرات ذهبية.
وحرص خطيبها الفنان “زيف” على التعبير عن فخره بحبيبته التي حققت في الأونة الأخيرة بصمة مميزة على الساحة الفنية، ووصفها بالملكة.
وقدم عدد من النجوم التهاني والمباركات لزميلتهم ستيفاني عطالله، كان من أبرزهم: محمود نصر، لين غرة، كارمن لبس، جو بو عيد، هيام بو شديد، وغيرهم من النجوم.
يشار إلى أن جوائز “سبتيموس” هو احتفال دولي لتوزيع الجوائز على الأعمال الدولية التي تحتفي بالإبداع، ويضم المشاركون في الحفل مشاركين سبق وقد حصلوا على جوائز البافتا والأوسكار والإيمي.
يذكر أن الممثلة ستيفاني عطالله حققت نجاحًا كبيرًا من خلال تجسيدها لشخصية “فاي” في مسلسل “كريستال”، حيث لعبت دور البطولة إلى جانب الممثلين محمود نصر، باميلا الكيك، آنجو ريحان، خالد شباط.
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