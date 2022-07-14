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جاسم عجاقة لا يستبعد طبع عملة المليون ليرة!
حوار اليوم
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الخميس 14 تموز 2022
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جاسم عجاقة لا يستبعد طبع عملة المليون ليرة!

حوار اليوم مع الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة

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