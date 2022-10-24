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جاسم عجاقة يتحدث عن أسباب تدخل مصرف لبنان وهذه نصيحته للبنانيين بما خص الدولار
حوار اليوم
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الإثنين 24 تشرين الأول 2022
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حوار اليوم مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة

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