جبور: ميقاتي عم يتسلّى بموضوع النازحين

أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور، انهم مع الاسم الثالث وعندما طرحوا اسم جهاد أزعور كانوا يقصدون توجههم نحو الاسم الثالث.
وأضاف في حديث تلفزيوني: نخاف من استخدام الجيش في المعركة الرئاسية، ونحن نبدي الجو الانفتاحي اتجاه الدول وخاصة السعودية ونحن منفتحون على الجميع.
ورأى جبور ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “عم يتسلّى بموضوع النازحين، وما منمون عوزير الخارجية عبدالله بو حبيب اذا ما بدو يطلع عسوريا .. ولماذا تم تكليفه مرة أخرى بموضوع النازحين؟”
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