جثة بين النفايات في المتن

عثر صباح اليوم، على جثة أحد المواطنين من آل “ل” (سوريّ يحمل الجنسيّة اللبنانيّة من بلدة الرويسات) على الطريق بين بلدتيّ رومية وعين سعادة.
في هذا الاطار، أكّد مصدر بلديّ لـ” النهار” أنّ ” الجريمة وقعت خلال أولى ساعات صباح اليوم الإثنين، والجريمة تم تنفيذها عن طريق طعن الرجل من آل “ل” بالسكين، مما أدّى إلى وفاته”.
وأضاف المصدر “بعد وفاة الرجل تم رميه في مكب النفايات التابع لبلدية عين سعادة، وحضرت القوى الأمنيّة إلى مكان وجود الجثة وفتحت تحقيقا في الحادثة”.
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