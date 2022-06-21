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جثمان الضحية المهندس شادي الكريدي يصل غدا من ايطاليا الى لبنان… وهذه هي مراسم الجنازة
محلي
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الثلاثاء 21 حزيران 2022
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