موقع البرامج
نشرات الأخبار
جدل لافت بسبب مشهد لـ كارلوس عازار وريتا حرب
فن
|
الأحد 25 أيلول 2022
Post Views: 1,149

أحدث مشهد حميمي جمع الممثلين اللبنانيين كارلوس عازار وريتا حرب في مسلسل “ستيلتو” جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو من الحلقة الخامسة عشرة اذ ان عازار يجسّد شخصية طارق وريتا حرب تقدّم شخصية جويل، الأمر الذي أدى بالبعض لتوجيه الإنتقادات.

الجدير بالذكر أن مسلسل “ستيلتو” يضم نخبة من الممثلين من الوطن العربي منهم سامر المصري، قيس الشيخ نجيب، كاريس بشار، ديمة قندلفت، ريتا حرب، كارلوس عازار، بديع أبو شقرا وآخرين، و يعرض هذا العمل على إحدى المنصات الإلكترونية.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com