جدل لافت بسبب مشهد لـ كارلوس عازار وريتا حرب

أحدث مشهد حميمي جمع الممثلين اللبنانيين كارلوس عازار وريتا حرب في مسلسل “ستيلتو” جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو من الحلقة الخامسة عشرة اذ ان عازار يجسّد شخصية طارق وريتا حرب تقدّم شخصية جويل، الأمر الذي أدى بالبعض لتوجيه الإنتقادات.
الجدير بالذكر أن مسلسل “ستيلتو” يضم نخبة من الممثلين من الوطن العربي منهم سامر المصري، قيس الشيخ نجيب، كاريس بشار، ديمة قندلفت، ريتا حرب، كارلوس عازار، بديع أبو شقرا وآخرين، و يعرض هذا العمل على إحدى المنصات الإلكترونية.
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