جديد تحقيقات “القرنة السوداء”.. إخلاء سبيل جميع موقوفي بشري

أفادت معلومات “هنا لبنان” بأنّ قاضي التحقيق العسكري الأوّل فادي صوان قد وافق على إخلاء سبيل موقوفين إثنين من أبناء بشري في حادثة القرنة السوداء، وهما منصور شفيق سكر ورياض حكمت طوق لقاء كفالة مالية، وقد نظرت النيابة العامة العسكرية في هذا القرار ووافقت عليه.
إلى ذلك قرر القاضي صوان ترك شخص ثالث من أبناء بشري بسند إقامة، بعد أن استجوب خلال التحقيقات الأولية وترك رهن التحقيق، وبهذا القرار أخلي سبيل جميع موقوفي بشري، فيما لا يزال هناك 11 شخصاً من أبناء الضنية قيد التوقيف.
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