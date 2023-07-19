جدّ الطفلة لين طالب احيل إلى القضاء

أقاويل كثيرة تنتشر على مواقع التواصل، مع توقيف أم الطفلة الضحية لين طالب في سياق التحقيقات، وبعدها الجد (والد الأم). حصلت مواجهات وضغط قوي من قبل القوى الأمنية لانتزاع معلومات تؤدي إلى الحقيقة.
وفي معلومات “النهار”، أن التحقيق مع الجد في مخفر حبيش انتهى وقد أحيل إلى قاضي التحقيق الذي يعود إليه إصدار القرار بتوقيفه أو تركه.
منشورات على مواقع التواصل تفيد أن الجد “متورّط”، ولكن المعلومات الأمنية تقول إنه في “دائرة الشك فقط حتى الآن”، ولا يمكن استباق القضاء الذي سيفصل في الموضوع.
وتفيد مصادر أن التحقيق في القضية معقّد نظراً إلى البيئة التي جرت فيها الجريمة وغياب الدلائل الدامغة.
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