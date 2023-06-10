جرعة دعم أميركية جديدة لكييف …وتحذير من “مسيّرات إيران” (نداء الوطن)

المصدر: نداء الوطن
وسط احتدام المعارك العنيفة على جبهات أوكرانية عدّة، حيث تمتحن القوات الأوكرانية دفاعات الجيش الروسي تمهيداً لشنّ هجومها المضاد، قدّمت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل خصوصاً معدّات للدفاع الجوي وذخائر بقيمة تُناهز مليارَي دولار. وأوضح البنتاغون في بيان أن هذا الأمر “يظهر الإلتزام المستمرّ من أجل القدرات القصيرة المدى لأوكرانيا والقدرات الدائمة للقوات المسلّحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها والقتال ضدّ العدوان الروسي على المدى البعيد”.
وبالتزامن مع إعلان واشنطن عن مساعدات جديدة لكييف، أعلن البيت الأبيض أن روسيا تعمل على ما يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران، محذّراً من أنها تتلقّى مئات المسيّرات الهجومية التي تستخدمها في شنّ ضربات في أوكرانيا.
وكشف الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن روسيا “تتلقّى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة” على أراضيها، لافتاً إلى أن المنشأة “قد تتمكّن من العمل بطاقتها كاملة مطلع العام المقبل”.
وعرضت الحكومة الأميركية صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للموقع الذي تمّ اختياره بحسب معلوماتها لإنشاء المصنع في منطقة ألابوجا الاقتصادية الخاصة، على مسافة نحو 900 كيلومتر شرق موسكو.
وفي السياق، حذّرت الولايات المتحدة الشركات من دعم برنامج المسيّرات الإيراني، إذ نشرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني دليلاً توجيهيّاً تُحذّر فيه الشركات والأفراد على مستوى العالم من اتخاذ أي خطوات من شأنها دعم برنامج طهران لتصنيع الطائرات المسيّرة.
في الغضون، رصدت أقمار تجسّس أميركية انفجاراً في سد كاخوفكا في أوكرانيا قبل انهياره، بحسب ما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن مسؤول أميركي، في وقت تبقى فيه الاستخبارات الأميركية عاجزة عن تقديم أي دليل يُحدّد الجهة المتسبّبة في التفجير رغم اشتباهها في أن موسكو تقف وراء الانفجار، فيما رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ “كلّ المؤشّرات تدلّ على ما يبدو” إلى أنّ روسيا كانت وراء تدمير سد كاخوفكا.
توازياً، ادّعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد “بدأ” على الجبهة، معتبراً أن قوات كييف لم تتمكّن من “تحقيق أهدافها في أي من ساحات المعركة”، في وقت يتحدّث فيه الروس عن “معارك طاحنة” في منطقة زابوريجيا، بينما أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار أنّ القتال ما زال يتركّز في شرق البلاد، مشيرةً إلى أن “العدوّ يُنفّذ عمليات دفاعية في قطاع زابوريجيا والقتال مستمرّ هناك”.
إلى ذلك، سقطت طائرة مسيّرة على مبنى سكني في مدينة فورونيج في جنوب روسيا، ما أدّى إلى إصابة شخصَين بجروح. وهذا أوّل هجوم من نوعه على فورونيج، المدينة التي تُعدّ مليون نسمة وتقع ما بعد منطقة بيلغورود الحدودية التي تعرّضت لقصف أوكراني مكثف، في حين كشف بوتين أن روسيا ستُباشر نشر رؤوس نووية في بيلاروسيا في تموز، في تصريح يتنافى مع ما سبق أن أعلنه حليفه المشكّك في شرعيّته ألكسندر لوكاشينكو الشهر الفائت لجهة أن هذه العملية بدأت فعلاً.
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