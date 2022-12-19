جريح في حادث سير على طريق عام عشقوت

أدى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام بلدة عشقوت كسروان إلى إصابة سائق الدراجة بجروح مختلفة وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني قدمت للجريح الإسعافات اللازمة ونقلته إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية لتلقي العلاج.
أدى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام بلدة عشقوت كسروان إلى إصابة سائق الدراجة بجروح مختلفة وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني قدمت للجريح الإسعافات اللازمة ونقلته إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية لتلقي العلاج.
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