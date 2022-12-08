جعجع: أرفض وصول باسيل أو فرنجية إلى الرّئاسة

لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مع “الأهرام” إلى أن مرشح “القوات” هو النائب ميشال معوض وهو من المرشحين الذين يحظون برضى وقبول اقليمي
ودولي ومن القلائل في الوقت الحاضر الذين يستطيعون استعادة ثقة المجتمع العربي، وبالاخص المجتمع الخليجي، والدولي في لبنان، مشددا على رفضه التام لوصول رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل او رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية إلى المنصب مهما كانت التضحيات.
وأكد عدم وجود “فيتو” من قبل “القوات” وتكتل “الجمهورية القوية” على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية بشرط إجراء تعديل للدستور.
وتمنى على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يكون دقيقاً في ممارسة صلاحياته كما حض رئيس مجلس النواب نبيه بري على ممارسة مهامه والتدخل لوقف تعطيل الكتل النيابية للاستحقاق الرئاسي.
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